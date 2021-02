Se alguém que não mora na Dakota do Norte está a tentar imaginar o frio que se tem feito sentir, basta conhecer o episódio que se segue.

Isis Sio, uma adolescente que mora na cidade de Dickinson, quis mostrar ao mundo o frio que se fez sentir no passado fim de semana, dia 13 de fevereiro e, para isso, usou a própria refeição.

O vídeo, publicado pela sua mãe, Erin Sio, mostra uma tigela de noodles deixada do lado de fora de casa, onde se pode ver a massa congelada com os próprios pauzinhos a segurá-la.

Erin Sio disse que a taça de noodles, que estava a ferver, congelou “em poucos minutos”. O Serviço Meteorológico local alertou a população para uma vaga de frio que poderia colocar as pessoas em perigo de vida, com temperaturas a chegar aos 20 graus negativos em algumas zonas.

Tonight will be the coldest night across western and central North Dakota since January 2019. This is a very serious situation! Do not be overconfident or underestimate this cold! #ndwx pic.twitter.com/oiiJcJFC6T