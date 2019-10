O estado do Texas foi atingido por um forte tornado, na noite deste domingo, provocando o corte de eletricidade a dezenas de milhares de pessoas. A cidade de Dallas foi uma das mais afetadas pela tempestade, que atingiu o local por volta das 21:00 locais (03:00 em Lisboa). Os ventos sopraram a 113 quilómetros por hora, deixando um rasto de destruição.

Até ao momento, as autoridades não têm registo de mortes ou feridos graves, mas os danos materiais são muitos. Árvores arrancadas, carros e casas destruídas marcaram o cenário da manhã da cidade de Dallas.

Os serviços de meteorologia chegaram mesmo a referir uma "situação de ameaça à vida", com a possibilidade de "completa destruição" da cidade.

Uma das maiores companhias elétricas do estado, a Oncor tem, neste momento, mais de 90 mil casas sem eletricidade, às quais se juntam muitas outras de companhias diferentes, segundo o website PowerOutage.

Além disso, os meios de comunicação norte-americanos falam no perigo de fugas de gás em algumas casas. As autoridades alertam ainda a população para ficar longe de aparelhos elétricos que estejam inundados.

@DallasFireRes_q #Station41 sustained significant damage during the last night's/this morning's storms. Thankfully no injuries to any of the firefighters inside. @CityOfDallas@DallasOEM @DallasPD pic.twitter.com/mc6KPPux8Y