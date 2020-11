Jason Momoa, estrela do filme Aquaman, baseado na personagem da DC Comics, surpreendeu um fã com uma videochamada.

Danny Sheehan, um menino norte-americano de sete anos que sofre de uma forma rara de cancro no cérebro, foi quem recebeu a chamada do "Aquaman", dias depois de se ter tornado viral um vídeo em que recebe uma figura da sua personagem preferida.

Depois de ver a felicidade da criança ao receber a figura, Momoa acabou por conseguir chegar à fala com Danny através de videochamada, tendo partilhado o momento no Instagram.

Os dois falaram sobre golfinhos e Danny mostrou ao ator a sua figura do Aquaman.

Só queria agradecer à comunidade, amigos e família no Instagram por me terem mostrado este maravilhoso rapaz Danny, que está a fazer quimioterapia e tem cancro", escreveu Momoa na legenda do vídeo publicado no Instagram. "Hey, Warner Bros, vamos arranjar ao Danny um tridente do Aquaman", sugere também o ator.