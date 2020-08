Dois cientistas divulgaram novos pormenores a respeito de um crocodilo gigante que viveu há cerca de 110 milhões de anos. O animal tinha o tamanho de um autocarro e os dentes “do tamanho de bananas”.

Realizada em 2018, a investigação foi publicada esta semana no Journal of Vertebrate Paleontology e dá conta de que os Deinosuchus, ou “crocodilos do terror” - uma espécie de crocodilos gigantes da América do Norte que viveram no período do Cretáceo Superior - eram quase tão compridos como autocarros, crescendo até aos 10 metros de comprimento.

“O Deinosuchus foi um gigante que deve ter aterrorizado dinossauros que se aproximavam das margens para beber água”, disse Adam Cossette, coautor do estudo, num comunicado à imprensa, nota a CNN. “Até agora, o animal completo era desconhecido. Estes novos espécimes que examinamos revelam um predador bizarro e monstruoso com dentes do tamanho de bananas”.

O maior predador

Segundo os autores do estudo, existiram, pelo menos, três espécies de Deinosuchus, que viviam nos dois extremos da América do Norte: do lado oeste, onde fica hoje o estado de Montana; do lado leste, eram encontrados ao longo da planície costeira do Atlântico, de New Jersey ao Mississippi.

“O Deinosuchus foi provavelmente o maior predador em seu ecossistema, superando até mesmo os maiores dinossauros carnívoros que viviam na mesma época”, referiram.

“Era um animal estranho (…) O estudo mostra também que os crocodilos (atuais) não são ‘fósseis vivos’ que não mudaram desde a era dos dinossauros. Eles evoluíram tão dinamicamente quanto qualquer outro grupo”, sublinhou o professor Christopher Brochu.

Não se sabe o que aconteceu aos Deinosuchus, nem como foram extintos, já que os autores do estudo descobriram que eles desapareceram antes da principal extinção em massa no final da era dos dinossauros.