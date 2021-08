Uma onda de protestos invadiu a capital da Índia depois de uma menina de nove anos ter sido alegadamente violada por um grupo de quatro homens e cremada à força, contra a vontade da família.

Os protestos fizeram-se sentir nas ruas de Nova Deli, com homens, mulheres e até crianças com cartazes exigindo "justiça para a filha da Índia".

A jovem de nove anos, cujo nome não é referido, era uma criança da comunidade Dalit, uma das comunidades mais oprimidas da Índia.

A criança foi vista pela última vez pela família, no domingo, dia 1 de agosto, depois de o pai lhe ter pedido para ir buscar água limpa, perto do crematório. Uma hora depois, e sem aparecer, a mãe decidiu ir procurá-la.

Quando chegou ao local, encontrou a filha morta, com a língua azul e com hematomas em algumas partes do corpo, segundo relatos da polícia, que citavam a mãe da criança.

Segundo a CNN, um padre de 55 anos, Radhey Shyam, que se encontrava no local, disse à mãe da criança que a filha tinha sido eletrocutada enquanto apanhava água.

O padre insistiu para que a mãe o deixasse fazer as últimas orações e cremar a criança ali.

Os pais foram obrigados a assistir à cremação da filha, mas de longe. Os gritos e protestos da família chamaram a atenção de outras pessoas da comunidade, que os acudiram e apagaram o fogo.

O que restou da menina foram apenas os pés, uma parte da coluna e uma parte da anca, segundo o site Independent, o que dificultou o trabalho dos médicos para a realização da autópsia.

Na noite de domingo a polícia prendeu quatro homens alegadamente envolvidos na morte da menina. Ainda não foram acusados, mas estão sob custódia.

Os peritos vão agora analisar as roupas da criança para averiguar crimes de cariz sexual.

A mãe da criança acrescentou que tiveram de esperar muitas horas na polícia, para prestar depoimento, e que o marido tinha sido agredido pela polícia.

Estas afirmações geraram uma onda de raiva, protestos e tornaram-se um problema político.

