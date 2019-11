O quinto debate entre os candidatos democratas à Casa Branca ficou marcado na quarta-feira pela unânime oposição ao Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, atualmente alvo de um processo de destituição.

“Não podemos ser consumidos por Donald Trump”, advertiu o senador Bernie Sanders, nos primeiros momentos do debate, alertando para o risco de os democratas perderem as eleições no próximo ano.