Derek Chauvin, o polícia de Minneapolis acusado pela morte de George Floyd, saiu esta quarta-feira da prisão, sob fiança de um milhão de dólares (cerca de 885 mil euros), avançou a agência Reuters, que cita registos do tribunal.

O antigo agente, de 44 anos, é acusado de homicídio em segundo e terceiro grau por ter asfixiado, a 25 de maio, George Floyd, um afro-americano de 46 anos, com o joelho no pescoço durante cerca de nove minutos, apesar de este dizer que não conseguia respirar.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, a caução inicial foi fixada em 1,25 milhões de dólares (1,1 milhões de euros), mas foi reduzida depois de o agente ter aceitado algumas condições, incluindo a proibição de contacto com a família de George Floyd.

Outras condições são a proibição de sair do estado do Minnesota e a obrigatoriedade de entregar todas as suas armas.

Os registos do tribunal revelam ainda que Derek Chauvin saiu sob estas condições, através de uma caução não-monetária, garantida pela Allegheny Casualty Company, uma agência de seguros norte-americana.

O arguido estava detido numa prisão de alta segurança e arrisca uma pena máxima de 40 anos de prisão.

A morte de George Floyd, cujas imagens captadas por uma transeunte se tornaram virais, suscitou uma vaga de manifestações no mundo inteiro.

Os quatro polícias envolvidos no assassínio foram despedidos.