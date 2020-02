O ministro das finanças escocês demitiu-se nesta quinta-feira, depois de ter sido apanhado a enviar mensagens impróprias e não solicitadas a um menor de 16 anos.

Derek Mackay, 42 anos, pai de dois filhos, é suspeito, segundo a edição escocesa do tabloide Sun, que revelou o caso, de ter enviado centenas de mensagens a um rapaz, a quem pediu amizade no Facebook e no Instagram.

O governante apresentou a demissão à chefe do governo Nicola Sturgeon com "efeitos imediatos", horas antes de entregar o orçamento do governo para 2021.

Assumo a responsabilidade total pelas minhas ações. Comportei-me tolamente e estou muito arrependido. Sem reservas, peço desculpas ao visado e à sua família. Falei ontem à noite [quarta-feira] com a primeira-ministra e apresentei a minha demissão com efeitos imediatos. Fazer parte do governo foi um grande privilégio e lamento ter desiludido os meus colegas e eleitores", escreveu, em comunicado.

Derek Mackay era uma das figuras de destaque do Partido Nacional Escocês (SNP na sigla original), que está no poder, e um potencial sucessor de Nicola Sturgeon à frente do partido.

A primeira-ministra escocesa também já reagiu publicamente ao caso e à demissão.

Derek assumiu a responsabilidade pelas suas ações e pediu desculpa aos envolvidos e àqueles que desiludiu. Apresentou a sua demissão, que aceitei. Derek deu um contributo significativo para este governo. No entanto, reconhece que o seu comportamento esteve aquém do desejado."

Segundo as trocas de mensagens reveladas pelo The Scottish Sun, o ministro das finanças sabia que estava a conversar com um menor de 16 anos, a quem chamou "giro" e convidou para jantar, inclusive convidando-o para acompanhá-lo a um evento político como seu convidado.

O mesmo jornal falou com a mãe do rapaz, que disse estar "furiosa" com a situação.

"Nem quero pensar no que teria acontecido se o meu filho lhe tivesse respondido o que ele queria ouvir", contou a mulher.

Mackay assumiu-se homossexual em 2013, após o fim do seu casamento, do qual resultaram dois filhos.