A Agência Espacial Europeia disponibilizou uma fotografia de satélite que mostra o navio MV Wakashio, que encalhou num recife de coral, nas ilhas Maurícias, no dia 25 de julho, provocando um derrame de petróleo.

Na imagem, a extensão dos danos ambientais são bem visíveis, onde a mancha negra de petróleo pode ser vista a contrastar com o azul turquesa das águas do Oceano Índico.

Estima-se que uma tonelada de petróleo da carga do navio japonês já tenha escapado para o mar, de acordo com as autoridades.

Os trabalhadores estavam a tentar impedir mais fugas de petróleo, mas com ventos fortes e mar agitado, registaram-se novas fissuras no casco do navio.

O primeiro-ministro, Pravind Jugnauth, declarou o estado de emergência e apelou à ajuda internacional, adiantando que o derrame "representa um perigo" para o país de 1,3 milhões de pessoas que depende fortemente do turismo e que foi já fortemente prejudicado pelas restrições de viagem causadas pela pandemia de Covid-19.

Imagens de satélite mostram uma mancha escura a alastrar nas águas turquesa perto de zonas húmidas classificadas de "muito sensíveis" do ponto de vista ambiental

Defensores da vida selvagem e voluntários transportaram, entretanto, dezenas de tartarugas bebé e plantas raras de uma ilha perto do derrame para a ilha Maurícia, a maior do país