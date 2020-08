Um oficial maliano, o coronel Assimi Goita, apresentou-se esta quarta-feira como o chefe da junta que derrubou na véspera o Presidente Ibrahim Boubacar Keita e estimou que o Mali “já não tem direito a errar”.

Em declarações prestadas aos jornalistas, declarou: “Apresento-me. Sou o coronel Assimi Goita, o presidente do Comité Nacional para a Salvação do Povo”.

Ladeado por militares armados, acrescentou: “O Mali está em situação de crise sociopolítica e segurança. Não temos mais direito a errar. Nós, ao fazermos esta intervenção ontem (terça-feira), colocámos o país acima (de tudo), o Mali primeiro”.

O coronel Goita tinha aparecido na televisão na noite de terça para quarta-feira, quando foi anunciado por um grupo de militares a criação deste comité que levou à demissão do Presidente Keita, mas não tinha falado.

As suas declarações desta quarta-feira foram feitas depois de se encontrar com dirigentes do Estado na sede do Ministério da Defesa.

Era meu dever reunir-me com os diferentes secretários-gerais, para que lhes pudéssemos garantir o nosso apoio em relação à continuidade dos serviços do Estado”, disse.

Depois do acontecimento de ontem, que conduziu à mudança do poder, era nosso dever dar a nossa posição a estes secretários-gerais para que eles possam trabalhar”, prosseguiu.

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou a demissão de madrugada, horas depois de ter sido afastado do poder num golpe liderado por militares, após meses de protestos e agitação social.

A ação dos militares já foi condenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e União Europeia (UE).

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da ONU e da UE.

Antigo primeiro-ministro (1994-2000), Ibrahim Boubacar Keita, 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013 e renovou o mandato de cinco anos em 2018.

A França intervém atualmente no Mali no âmbito da operação Barkhane, com a participação dos exércitos estónio e britânico e forças governamentais locais, contra grupos armados ‘jihadistas’ na região do Sahel.

Conselho de Segurança da ONU pede libertação imediata de políticos detidos

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) instou esta quarta-feira os militares que participaram no golpe militar no Mali, na terça-feira, a libertarem “com segurança e imediatamente” os políticos detidos, e a regressarem aos “quartéis sem demoras”.

De acordo com um comunicado publicado na página na internet deste órgão das Nações Unidas, o Conselho de Segurança urgiu aos militares envolvidos no golpe militar a libertarem “com segurança e imediatamente todos os líderes detidos”.

Também é pedido a todos os “amotinados” que regressem “aos seus quartéis sem demoras”.

O Conselho de Segurança também “sublinhou a necessidade urgente de restaurar a lei e de regressar à ordem constitucional”, explicita a nota divulgada.

Esta posição conjunta foi transmitida depois de uma reunião convocada pela Estónia – membro não permanente deste órgão até 2021 – e dos Estados Unidos da América – elemento permanente.

Desta reunião resultou a condenação do “motim” que culminou com a detenção do Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, e do primeiro-ministro, Boubou Cissé.

Este órgão das Nações Unidas também reiterou o apoio às “iniciativas e esforços de mediação no Mali” da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

O Conselho de Segurança da ONU apelou ainda à “moderação” de todas “as partes interessadas” e à priorização do “diálogo para resolver a crise” político-social do país.

O Comité Nacional para a Salvação do Povo, órgão criado pelos responsáveis pelo derrube do poder no Mali, "insiste" que a ação dos militares que fez cair o Presidente, Ibrahim Boubacar Keïta, e o Governo, resultou em "zero mortes", "ao contrário de certas informações que falam de quatro mortos e dez feridos", disse o porta-voz da junta, Ismaël Wagué.