O cone do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, sofreu um novo desabamento parcial, nas últimas horas do passado domingo, aumentando o fluxo de lava no local, avança o jornal catalão La Vanguardia.

O material está muito partido e o cone do vulcão está em contínuo movimento”, afirmou o sismólogo Itahiza Domínguez, em declarações à televisão local.

O processo já era esperado pelos especialistas, uma vez que a lava expelida pelo vulcão solidificou e criou uma montanha de material vulcânico que não é estável o suficiente para aguentar o fluxo de lava e gases.

Há ainda relatos de uma fissura, numa área na zona noroeste da erupção, que apenas emite gases e pode voltar a desestabilizar a parte superior do cone do vulcão, levando a que novos desabamentos possam ocorrer.

Estes relatos ocorrem numa altura em que se tem sentido um aumento da atividade sísmica no arquipélago das Canárias. O Instituto Geográfico Nacional de Espanha registou hoje de manhã um terramoto de magnitude 3,7 em Fuencaliente, a cerca de 11 quilómetros de profundidade, após uma noite de grande atividade sísmica nas Canárias.

Outro sismo de magnitude 3,4, igualmente ao princípio da manhã, foi localizado em Mazo e foi sentido pelos habitantes.

Entre um terramoto de magnitude 3,7, localizado a sudoeste de Mazo, cerca das 20:15 de domingo, e o último registado às 07:20 de hoje, o Instituto Geográfico Nacional (IGN) contabilizou 40 tremores de terra ocorridos entre Mazo e Fuencaliente.

Os técnicos do IGN referem que a atividade sísmica registada na zona está ligada à erupção vulcânica que se regista há quase 15 dias em Cumbre Vieja mas descartam a possibilidade de novas erupções em outras zonas da ilha de La Palma, Canárias.

Entretanto, o Departamento de Segurança Nacional (DSN) concluiu que a lava do vulcão Cumbre Vieja, afeta, até ao momento, mais 400 hectares e, em particular, o delta marinho que formou ao entrar no mar ocupa uma superfície de 29,7 hectares.

No domingo à noite, a queda parcial da estrutura das paredes do cone do vulcão uniu as zonas de erupção provocando um caudal maior de lava e que alcança, em determinados pontos, quase um quilómetro de largura.

Por outro lado, as cinzas afetam principalmente a vertente sul de La Palma sendo que é possível que as partículas mais pequenas possam vir a alcançar a ilha de El Hierro, refere o DSN.

Devido à concentração de cinzas que deterioram a qualidade do ar, as equipas de emergência e técnicos foram afastados do local, assim como moradores da área.

No domingo registaram-se as emissões de 16 mil toneladas de dióxido de enxofre (SO2), de acordo com o Instituto de Vulcanologia das Canárias (Involcan).

A distribuição da corrente elétrica continua a funcionar, assim como a operacionalidade das telecomunicações, mas o abastecimento de água potável e para a agricultura está afetada sobretudo nas zonas de El Paso e de Los Llanos de Aridane.