Dois passageiros britânicos protagonizaram uma cena de pancadaria num voo de Amesterdão para Ibiza, depois de se recusarem a utilizar máscaras. Imagens mostram os dois passageiros a trocar murros em pleno voo, na sexta-feira.

Nas imagens, publicadas no Twitter, é possível ouvir os apelos de outros passageiros que gritam “estão crianças a bordo”, numa tentativa de apaziguar a confusão. No final do vídeo, é possível ver um homem deitado no chão, com as mãos algemadas atrás das costas.

De acordo com o jornal britânico The Independent, ambos os suspeitos foram contidos com a ajuda dos passageiros e posteriormente detidos pelas autoridades espanholas à chegada a Ibiza, depois do alerta do piloto.