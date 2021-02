As imagens que já se tornaram virais no TikTok de pessoas a fazer depilação facial com “cera quente” estão a chamar a atenção dos dermatologistas, que alertam para os perigos da prática.

Os vídeos mostram a cera derretida a cobrir a cara, boca e pescoço dos participantes – e a entrar parcialmente no nariz e ouvidos – antes de ser removida.

Um dos barbeiros que publicou alguns dos vídeos mais vistos diz que o procedimento é “benéfico” e tal afirmação fez soar os alarmes juntos dos especialistas.

Por exemplo, a Associação Britânica de Dermatologistas (BAD na sigla em inglês) refere, citada pela BBC, que “não é recomendado e é perigoso deixar entrar cera para dentro do nariz e dos ouvidos”.

A comunidade médica levantou várias questões de segurança, dado o risco de a cera obstruir a respiração e diz que estes vídeos do TikTok deviam ser acompanhados de um alerta.