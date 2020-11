Uma mulher britânica, que viajava há seis anos a pela Europa, desapareceu misteriosamente, este sábado, depois de se aventurar sozinha numa caminhada nos Pirenéus franceses. Decorrem agora as operações de busca e salvamento.

Esther Dingley, de 37 anos, é conhecida por publicar na internet vídeos das suas viagens com o seu namorado.

A blogger viajava sozinha quando desapareceu. Tinha decidido fazer uma viagem de um mês completamente sozinha, que estava programa acabar esta quarta-feira, enquanto o seu namorado aguardava na cidade francesa de Gasconha, em França.

Está agora montada uma vasta operação de busca e salvamento, depois de Colegate ter falado uma última vez com a sua namorada via WhatsApp, no domingo, quando a mulher revelou estar no topo do Pic de Sauvegarde, na fronteira entre França e Espanha.

No dia anterior, a blogger terá partido de Benasque, em Espanha, com o objetivo de chegar a Refuge Vénasque, em França, onde planeava passar a noite. Foi vista pela última vez no sábado, por volta das quatro horas da tarde.

Numa mensagem no Facebook, o seu namorado, Dan Colegate, partilhou a última foto que Dingley lhe enviou antes de desaparecer.

O único objetivo deste post é pedir orações, pensamentos, velas e tudo o que vocês tiverem”, escreveu Colegate. “Não tenho falado, mas esta pessoa maravilhosa acredita no poder do pensamento positivo e agora estou disposto a aceitar qualquer coisa se isso significar que ela pode ser encontrada.”

O casal, que está junto há 18 anos, embarcou na sua jornada de viagens em 2014, com os seus cinco cães, depois de Colegate ter estado às portas da morte com uma infeção que contraiu na sequência de uma cirurgia.