Oito pessoas estão desaparecidas após o desabamento de um edifício, esta sexta-feira, na cidade de Batumi, na Geórgia, avança a imprensa local.

Segundo a Reuters, pelo menos três pessoas já foram resgatadas, incluindo duas crianças. No entanto, vários carros que se encontravam estacionados à porta do prédio estão soterrados nos escombros.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver um homem que estava perto do local, encostado a um carro, no preciso momento em que a fachada do prédio colapsou.

Já o site de notícias georgio Batumelebi, afirma que entre os escombros poderão estar oito pessoas. A mesma fonte avança que o edifício tem sete andares e que 12 famílias habitavam no prédio.