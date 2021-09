A 'Fundação Gabby Petito'. Ninguém deveria ter de procurar sozinho os seus filhos. Estamos a criar esta fundação para dar recursos e orientações às famílias para trazerem os seus filhos para casa. Queremos ajudar pessoas em situações semelhantes às da Gabby", afirmou o pai Joseph Petito, na rede social Twitter.

The Gabby Petito Foundation. No one should have to find their child on their own. We are creating this foundation to give resources and guidance on bringing their children home. We are looking to help people in similar situations as Gabby. #gabbypetito https://t.co/oaX4BsPcYj pic.twitter.com/I9tz5q6Hcc