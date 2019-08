Malta autorizou o navio Ocean Viking a desembarcar 356 migrantes resgatados no Mediterrâneo, anunciaram esta sexta-feira o organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Em comunicado, Jay Berger, coordenaor da MSF a bordo do Ocean Viking, congratula-se com a decisão do governo maltês, mas questiona a demora: "Era necessário impor duas semanas de espera dolorosa a pessoas resgatadas para desembarcarem? Estas são pessoas que fugiram de circunstâncias desesperadas nos seus países de origem e sofreram abusos horríveis na Líbia", lê-se na nota enviada à comunicação social.