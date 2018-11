Pelo menos 13 pessoas morreram no domingo, no Vietname, e quatro foram dadas como desaparecidas, na sequência de deslizamentos de terras na região centro-sul.

De acordo com responsáveis da província de Khanh Hoa, cerca de 600 soldados foram já mobilizados para procurar os desaparecidos e retirar a população das áreas de maior risco.

As mesmas fontes indicaram que os aluimentos de terras foram desencadeados por fortes chuvas causadas pela tempestade tropical Toraji. Várias casas e vítimas ficaram soterradas em algumas aldeias perto da cidade de Nha Trang, no domingo.

A tempestade enfraqueceu, na noite de domingo, para uma depressão tropical, situando-se ao largo da província de Binh Thuan e Ninh Thuan, no sul do país, informou a Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname.

O centro e norte do Vietname sofrem todos os anos a ação destruidora de tufões e tempestades tropicais.

Em 2017, 389 pessoas morreram em desastres naturais no Vietname, causando prejuízos na ordem dos 2,2 mil milhões de euros, segundo dados do Governo vietnamita.