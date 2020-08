Um avião da Air India Expresse com 191 passageiros a bordo aterrou de emergência no Aeroporto Internacional de Calicute, no estado de Kerala, no sul da Índia.

O acidente aconteceu esta sexta-feira, por volta das 19h45 horas locais. O voo proveniente do Dubai terá falhado a aterragem no meio de uma tempestade.

BREAKING: Air India Express flight from Dubai breaks apart on landing at Kozhikode after skidding off runway. At least 191 on board. Details awaited. pic.twitter.com/LiBtSvbmqN — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 7, 2020

O avião partiu-se em dois, segundo a agência Reuters.

Citado pelo jornal The Times of India, um porta-voz do aeroporto afirmou que há vários feridos entre os passageiros.

O mesmo meio de comunicação avança que equipas da Força Nacional de Resposta a Desastres estão a ser enviadas para o local para realizar operações de busca e salvamento.

Air India Express plane skids off runway at Kozhikode airport, evacuation on pic.twitter.com/yXCX0QFJnC — NDTV (@ndtv) August 7, 2020