Após uma falha num dos motores, um Boeing 777-200 que tinha acabado de descolar de Denver, Colorado, nos Estados Unidos, teve de regressar ao aeroporto para uma aterragem de emergência, por volta das 13:30 locais de sábado. No entanto, o que surpreendeu a cidade foi a "libertação de peças" acidental do avião comercial sobre um bairro residencial.

Enquanto estava a observar o avião, vi a explosão, e depois, muito fumo e destroços a cair. O avião continuou normalmente e deixámos de o ver", contou Tyler Thal, morador no bairro em questão, à Associated Press.

Tyler, que estava num passeio em família, relata que o Boeing estava a voar demasiado baixo para o que é comum num aparelho daquela dimensão e que por isso começou a filmar com o telemóvel.

Nas fotografias partilhadas pela polícia da cidade é possível ver os destroços do Boeing 777-200 espalhados pelo bairro, incluindo alguns de grande dimensão junto a uma casa.

As autoridades locais confirmaram à AP que o avião aterrou com sucesso e em segurança no Aeroporto Internacional de Denver, e que não há registo de qualquer ferido, quer a bordo, quer no solo.