Maesaiah Thabane, a antiga primeira-dama do Lesoto, voltou a ser detida pelo homicídio da ex-mulher do marido, avança a CNN.

Segundo a estação norte-americana, Thabane vai ficar na prisão pelo menos até ao dia 16 de junho e, segundo fonte policial, voltou à cadeia porque não foram cumpridos trâmites habituais no primeiro processo de detenção: a acusação não pôde, alegadamente, argumentar contra o estabelecimento de uma caução para a libertação da antiga primeira-dama, tendo o montante em causa (1000 lotis, cerca de 50 euros) sido pago muito tempo depois da libertação.

Maesaiah Thabane, casada com o ex-primeiro-ministro Thomas Thabane, deverá ser agora presente a um juiz novamente, para dar seguimento ao processo dentro da legalidade.

Lipolelo Thabane foi morta a tiro perto de casa na capital do Lesoto, Maseru, em junho de 2017, numa altura em que já não estava com o então primeiro-ministro. Os dois estavam separados desde 2012 mas, na altura da morte de Lipolelo, decorria um processo de divórcio litigioso. Lipolelo foi alvejada juntamente com uma amiga, que sobreviveu ao ataque, inicialmente atribuído a um gangue de homens armados. Porém, mais tarde, veio a suspeitar-se do envolvimento do casal Thabane.

Maesaiah, a atual mulher de Thabane, fugiu para África do Sul no passado mês de janeiro, apesar de ter um mandado de detenção em seu nome, mas acabaria por se entregar às autoridades do Lesoto em fevereiro.

Segundo a CNN, a polícia quis acusar também Thomas Thabane no caso, mas os advogados do ex-governante alegam que ele tem imunidade. Thabane acabou por abandonar o cargo de primeiro-ministro em maio, devido à grande pressão da oposição pelas suspeitas do seu envolvimento no homicídio da ex-mulher.