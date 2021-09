A polícia espanhola deteve, o mês passado, um enfermeiro da Universidade Carlos III, em Madrid, por gravar “às escondidas” as partes íntimas das suas pacientes, avançou o jornal La Vanguardia.

Há data da detenção, o profissional de saúde tinha quase 200 vídeos das mulheres que examinou no seu computador. As primeiras investigações estimam que este indivíduo registou as vítimas desde 2014.

A denúncia foi apresentada, em julho, pela própria esposa do enfermeiro, que explicou às autoridades que o marido tinha vários vídeos de mulheres nuas, enquanto as examinava.

O homem tem aproximadamente 50 anos de idade, é de nacionalidade espanhola e não tem antecedentes criminais.

Desde da detenção, os investigadores da Polícia Judiciária de Aranjuez deslocaram-se várias vezes aos campus universitários de Getafe e de Leganés, onde o enfermeiro também trabalhou, para tentar localizar possíveis vítimas.

Confrontada com o caso, a Universidade Carlos III lembrou que o detido é um" funcionário de uma empresa externa que presta serviços de saúde" e confirmou a filmagem de vários dos trabalhadores da UC3M.

Da mesma forma, reiteram que, até o momento, não há registo de que tais vídeos tenham sido divulgados ou partilhados.

A UC3M, através do seu serviço jurídico e da assistência jurídica especializada de que necessita, está a oferecer apoio e representação no processo gratuitamente aos trabalhadores que voluntariamente o desejem”, sublinhou a universidade ao jornal El Español.

A Universidade Carlos III oferece exames médicos a todo o corpo docente, de pesquisa e administrativo no início de cada ano. Para isso, disponibiliza uma sala em cada campus, onde os colaboradores são submetidos a eletrocardiogramas ou análises ao sangue.