Ghislaine Maxwell, antiga namorada de Jeffrey Epstein e alegada cúmplice do tráfico de mulheres, foi detida esta quinta-feira pelo FBI, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos.

De acordo com a NBC News, Maxwell deverá ser apresentada a um juiz ainda esta quinta-feira.

Filha do influente empresário britânico Robert Maxwell, estava desaparecida desde a detenção de Jeffrey Epstein, com acusações de tráfico sexual.

Maxwell terá alegadamente ajudado Epstein a “preparar” raparigas adolescentes para terem relações sexuais com indivíduos ricos e influentes. Uma dessas vítimas, Virginia Roberts Giuffre, terá sido utilizada por Ghislaine e Epstein para ter relações sexuais com o príncipe Andrew, com o objetivo de ganhar influência.

Durante a entrevista à BBC, Virginia, que era menor à data do encontro com o príncipe, dá novos detalhes sobre o caso, referindo uma viagem a Londres, em 2001, onde afirma ter sido levada por Jeffrey Epstein, no seu jato privado, para conhecer o duque de York.

Atualmente com 35 anos, Virginia relata como foi apresentada ao príncipe e como juntamente com Epstein e sua então namorada, Ghislaine Maxwell, chegou a Londres, onde o príncipe lhe pediu que dançasse, antes de ser forçada a ter relações sexuais com o filho da rainha Isabel II.

O multimilionário, que era conhecido pela relação que tinha com o antigo presidente democrata Bill Clinton, que por várias vezes colocou à disposição do amigo o seu avião privado onde, alegadamente seriam transportadas as menores. Também seria conhecido de Donald Trump quando este era empresário, antes de assumir a presidência dos Estados Unidos.

Recorde-se que as circunstâncias da morte do homem de negócios estão envoltas em mistério, uma vez que Epstein tinha sido transferido para uma ala da prisão federal de Manhattan, considerada uma das mais seguras dos Estados Unidos, onde deveria estar sob permanente observação.

O homem de negócios acabaria por enforcar-se na própria cela, em Manhattan.

Dois guardas prisionais encarregados de vigiar a cela do multimilionário norte-americano Jeffrey Epstein, na noite em que se matou, foram acusados de falsificação de registos.

De acordo com a BBC, os guardas tinham de verificar a cela do multimilionário a cada 30 minutos, mas nessa noite não o fizeram. E, para encobrir essa falha, falsificaram documentos de registo.

Uma autópsia independente, pedida pelo irmão de Epstein, revelou também que os ferimentos que causaram a sua morte seriam “extremamente difíceis” de serem causados pelo próprio. O relatório, divulgado pelo The New York Times, afirma que "tudo aponta para homicídio", contrastando com o relatório inicial.