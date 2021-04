Um grupo de mulheres foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos após terem pousado nuas numa varanda.

As autoridades agiram na sequência de uma publicação no Twitter que mostra o grupo a despir-se num apartamento perto da marina do Dubai.

Os Emirados têm regras concretas e restritivas sobre o que é que os seus habitantes e turistas podem publicar online. Material dito “obsceno” e que promova a pornografia ou o jogo pode resultar em penas pecuniárias ou de prisão efetiva.

Numa nota, a polícia dos Emirados sublinha que uma investigação criminal foi iniciada contra as detidas.

A Polícia do Dubai alerta contra comportamentos inaceitáveis, que não refletem os valores e a ética da sociedade dos Emirados”, sustenta a polícia.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

Nas imagens, o grupo de mulheres pode ser visto numa varanda, num ato que se assemelha a uma manobra publicitária.

As penas para atos que envolvam “nudez” pode chegar até seis meses de prisão, com multas que atingem valores de mais de mil euros.

Em fevereiro, uma britânica foi detida no Dubai após enviar um palavrão via WhatsApp para a sua colega de quarto que, em retorno, denunciou o comportamento.