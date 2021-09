Um pai está a ser acusado de esfaquear um amigo até a morte na Rússia após a vítima ter alegadamente violado a a sua filha de oito anos.

O homem, identificado como Vyacheslav, de 34 anos, foi detido depois de o corpo de Oleg Sviridov, de 32, ter sido encontrado numa floresta perto da vila de Vintai, no distrito de Samara na quinta-feira, 2 de setembro.

De acordo com a imprensa local, os dois homens bebiam juntos depois do trabalho em casa de Vyacheslav. O homicídio terá ocorrido após o agressor ter-se apoderado do telemóvel de Oleg e ter observado um vídeo do amigo a forçar a filha menor a praticar um ato sexual.

Oleg terá conseguido sair de casa aos tropeções, mas Vyacheslav foi atrás dele novamente no dia seguinte, quando descobriu que também estava acusado de violar a filha de outra pessoa na mesma aldeia.

Mais tarde, o agressor entregou-se à polícia sublinhando que o homem morto “foi contra uma faca durante uma discussão”.

Vyacheslav permanece sob custódia da polícia enquanto uma investigação ao homicídio está em andamento. Investigações criminais também foram lançadas sobre os vídeos encontrados no telefone da vítima.