Uma mulher de 20 anos que tinha sido dada como morta foi encontrada com vida, horas depois, na funerária para onde tinha sido levada, em Detroit, nos Estados Unidos.

De acordo com o advogado da família - e que está responsável por este caso - a jovem chegou a abrir os olhos momentos antes de ser embalsamada, relata a agência Associated Press.

“Eles estavam prestes a embalsamá-la. E o que é mais assustador é pensar que eles poderiam tê-la encontrado ainda com os olhos fechados”, disse o advogado Geoffrey Fiegger.

De acordo com os bombeiros de Southfield, os médicos receberam uma chamada da família da mulher a dizer que ela “não apresentava sinais de vida”.

Quando chegaram, a equipa de emergência tentou reanimar a mulher durante 30 minutos, mas segundo os médicos “não havia nada a fazer”.

As autoridades de Southfield, onde a jovem mora na família, vão investigar o caso. No entanto, as autoridades insistem que a polícia e os bombeiros seguiram todos os procedimentos adequados.