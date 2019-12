Há mais uma polémica a envolver Greta Thunberg com "adultos", depois de ter partilhado no Twitter uma foto sua sentada no chão de um comboio da ferroviária alemã, Deutsche Bann, no sábado, depois de participar na COP25.

Ao contrário do que aconteceu recentemente com os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi a chanceler alemã Angela Merkel quem trocou tweets com a jovem ativista, mas a empresa estatal de comboios Deutsche Bann.

Tudo porque além da imagem de Greta sentada no chão, junto às suas malas, a jovem escreveu a seguinte legenda: "Viajar em comboios sobrelotados pela Alemanha. Estou finalmente a caminho de casa."

Inicialmente, os primeiros tweets de resposta da Deutsche Bann pareceram inofensivos, limitando-se a desejar a Greta "uma viagem até casa em segurança" e que a jovem "continue a trabalhar arduamente em mais comboios, ligações e lugares".

E, depois, inclusive, prosseguindo o entusiasmo pela opção de transporte tomada.

Mas, logo de seguida, a ferroviária alemã endureceu o discurso, criticando Greta, a quem diz ter oferecido um lugar em primeira classe.

Greta Thunberg explicou que, realmente, arranjaram-lhe um lugar, mas a partir de Göttingen, mais de 500 quilómetros depois de ter partido de Basileia, na Suíça, e que, no fundo, viajar sentada no chão não foi mau, de todo.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!