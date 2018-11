A chanceler alemã teve de explicar a uma velhinha de Paris, com 100 anos, que não era a mulher do presidente francês Emmanuel Macron.

Aconteceu no domingo, nas comemorações do centenário do armistício, na capital francesa, e o momento foi registado pela televisão pública.

Nas imagens é possível ver a idosa a perguntar a Angela Merkel se era “a senhora Macron”, ou seja, Brigitte, de 65 anos. A governante alemã baixa-se para lhe explicar que “não”.

Não, sou a chanceler alemã”, respondeu em francês, em dois momentos distintos, perante o sorriso do alegado marido, depois de ambos perceberem que a mulher não terá percebido a resposta.

É fantástico”, prosseguiu a idosa.

A pergunta da centenária, que faria 101 anos na segunda-feira dia 12, surgiu já depois de, num primeiro momento, se ter emocionado com a presença de Emmanuel Macron.

Sr. Macron, não é possível, uma simples mulher como eu apertar a mão ao Presidente da República… É fantástico”, exultou.

No final, posaram todos para a fotografia.