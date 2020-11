O Papa Francisco pediu, nesta quarta-feira, que se faça mais pela dignidade de cada mulher, numa mensagem na sua conta em espanhol no Twitter para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Muitas vezes as mulheres são ofendidas, espancadas, violadas, induzidas a se prostituir ... Se queremos um mundo melhor, que seja uma casa de paz e não um tribunal de guerra, devemos todos fazer muito mais pela dignidade de cada mulher”, escreveu o Papa.

A menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse… Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada mujer. — Papa Francisco (@Pontifex_es) November 25, 2020

Na primeira missa de 2020, Francisco denunciou na sua homilia a violência, a humilhação e as ofensas que as mulheres frequentemente sofrem e disse que a forma como são tratadas mede o nível de humanidade.

“Toda a violência infligida às mulheres é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade”, afirmou o Papa na altura.

Francisco referiu-se ainda a situações de exploração em que "muitas vezes os corpos das mulheres são sacrificados no altar profano da propaganda, do lucro, da pornografia" e lamentou que enquanto as mulheres são, nas suas palavras, "as fontes da vida", sejam continuamente ofendidas, espancadas, violadas, forçadas à prostituição" ou forçadas a fazer abortos.

O líder dos católicos disse ainda que uma conquista para as mulheres é "uma conquista para toda a humanidade".