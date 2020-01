Uma mulher de 60 anos morreu no domingo, Dia Nacional da Austrália, durante um concurso que passava por comer a maior quantidade possível de bolo tradicional australiano - conhecido por "lamington" - e tarte.

Segundo a CNN, o evento realizava-se no Beach House Hotel em Scarness, no Estado de Queensland. Testemunhos de pessoas no local referem que a mulher estava a comer um "lamington" (pão de ló com cobertura de chocolate e côco), quando teve uma convulsão e acabou por se engasgar e sufocar.

A segurança do hotel e funcionários terão tentado imediatamente reanimá-la, sem sucesso. A vítima ainda foi levada para o hospital, onde viria a morrer.

Em comunicado, partilhado nas redes sociais, o hotel lamentou o "trágico evento" ocorrido no Dia da Austrália e agradeceu a resposta dos serviços de emergência, acrescentando que foi oferecido aos funcionários "apoio profissional".