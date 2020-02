Vários países decidiram neste fim de semana retirar os seus cidadãos do navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena devido ao coronavírus (Covid-19), atracado próximo a Yokohama, no Japão.

As autoridades locais informaram que são 355 os casos de contágio pelo coronavírus neste navio, mais 70 em relação a sábado, dia em que 67 novos casos já haviam sido confirmados.

Hong Kong anunciou que vai fretar um avião para fazer regressar 350 residentes daquela região administrativa especial chinesa que se encontram sob quarentena no navio de cruzeiro.

Segundo a informação disponibilizada pelo operador do navio, encontram-se 350 residentes de Hong Kong a bordo: 260 com passaporte daquela região administrativa e 70 com passaporte estrangeiro.

Cerca de 380 norte-americanos que se encontram no navio deverão ser repatriados este domingo, segundo a embaixada dos Estados Unidos da América no Japão.

As autoridades canadianas avançaram com uma iniciativa semelhante "devido às circunstâncias extraordinárias enfrentadas pelos passageiros da Diamond Princess e para aliviar a carga sobre o sistema de saúde japonês", conforme referido num comunicado oficial.

Aproximadamente 250 canadianos embarcaram neste cruzeiro.

Os ‘media’ australianos informaram que Canberra também está a considerar a opção de retirada dos seus cidadãos nacionais.

As primeiras partidas de aviões especialmente fretados para a retirada de passageiros devem ocorrer entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira.

Nem todas as 3.711 pessoas a bordo do navio foram já submetidas aos exames que permitiriam estabelecer a sua possível contaminação.

"Até agora, testámos 1.219 pessoas", disse o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, na televisão pública japonesa NHK, acrescentando que várias dezenas de pessoas entre os 355 contaminados não apresentavam sintomas da doença.

Os casos confirmados são desembarcados e transferidos para hospitais japoneses especialmente equipados.

Uma reunião com especialistas e o gabinete do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, está agendada para a tarde deste domingo, para avaliar a situação e eventuais medidas adicionais para conter a propagação do vírus.

A quarentena de passageiros da Diamond Princess está programada para terminar em 19 de fevereiro, mas desenvolvimentos recentes podem afetar esse calendário.