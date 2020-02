Um terceiro passageiro do navio Diamond Princess, que se encontra em quarentena em Yokohama, morreu hoje após contrair o novo coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde do Japão.

A vítima, que morreu de pneumonia, é um octogenário japonês que também sofria de outras doenças, informou o ministério em comunicado.

Com teste positivo para Covid-19, o passageiro foi retirado do Diamond Princess para um hospital local, acrescentou o ministério num comunicado à imprensa, sem especificar a data em que a infeção foi detetada ou o local onde foi tratado.

A morte ocorre após a morte de outros dois passageiros japoneses, também octogenários, anunciada na quinta-feira.

Estes dois octogenários, uma mulher e um homem, tinham alguns problemas de saúde e foram retirados do barco em 11 e 12 de fevereiro, indicou uma fonte do ministério e a estação pública japonesa de televisão NHK.

Com 630 das 3.711 pessoas a bordo infetadas com o vírus, entre as quais um português já diagnosticado com coronavírus, o navio cruzeiro Diamond Princess tornou-se na fonte mais importante de contágio fora da China, apesar de ter sido colocada em quarentena a 5 de fevereiro.

Centenas de passageiros foram retirados esta semana por autoridades japonesas de saúde. Mais de mil membros da tripulação ainda estão a bordo.

As autoridades japonesas confirmaram que o vírus foi diagnosticado num ex-passageiro que voltou para casa de comboio, na quarta-feira, depois de ser considerado um caso negativo. Mais de vinte ex-passageiros de cruzeiros estrangeiros estão na mesma situação.

No total, o Japão registou quatro mortes relacionadas com o novo coronavírus, que infetou mais de 130 pessoas no seu território.