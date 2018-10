Celebra-se neste dia 31 de outubro o Halloween. Uma tradição dos Estados Unidos que faz, hoje em dia, sucesso em Portugal e no mundo. A data começou a ser comemorada nos EUA, mas tem origem irlandesa. A noite das bruxas junta crianças, jovens e adultos e o comércio agradece por lucrar com esta festividade. Há quem dê tanto significado a esta data que a prepração do melhor fato de Halloween chega a durar dias. A Reuters juntou algumas fotografias dos melhores looks para a noite das bruxas.