Camisolas, tatuagens, estátuas ou outras formas de arte já fizeram uso do rosto de Diego Armando Maradona. Contudo, poucos terão imaginado vir a ver “El Pibe” lado a lado com o menino Jesus, Virgem Maria, São José e os reis magos. Mas aconteceu, naquela que é considerada a segunda pátria do eterno 10 argentino: Nápoles.

A cidade italiana é conhecida pela paixão por presépios, que se vendem, sobretudo, na Via San Gregorio Armeno. E todos os anos se aguarda com expetativa os novos figurinos que sairão das mãos dos artesãos, que nos últimos anos se inspiram nas personalidades que marcaram o ano.

Genny Di Virgilio é um dos artistas mais conhecidos de Nápoles e criou uma figura do presépios à imagem de Maradona, que para muitos foi “mítico” nos relvados.

A lenda do futebol argentina foi recriada com um par de asas, à semelhança das representações de anjos, e vai permanecer para a eternidade na “mitologia napolitana”, garante Di Virgilio.

Comecei imediatamente a trabalhar após a notícia da morte de Maradona. Trabalhei a noite inteira no figurino de Maradona com asas, porque ele voou, mas sempre permanecerá na mitologia napolitana", disse o o artista italiano.

O trabalho de Genny Di Virgilio é reconhecido à escala planetária. O artesão já recriou outras personalidades conhecidas como Joe Biden, o Papa Francisco, Kamala Harris e, mais recentemente, homenageou os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no combate à pandemia de covid-19.