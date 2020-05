Agora, os ‘drive-ins’ estão de volta, desta vez para concertos de música ao vivo. Dentro dos seus próprios carros, os fãs podem assistir ao seu espetáculo preferido e cumprir as regras de distanciamento social.

Perante a situação, as bandas estão a reinventar novas formas de dar música aos fãs, mas em total segurança.

À semelhança do que aconteceu um pouco por todo o mundo, a Dinamarca viu os seus concertos e festivais de música cancelados, devido às medidas adotadas para conter a propagação do novo coronavírus.

