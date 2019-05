“Quando acabares de te masturbar, vota no Jokke.” É assim que o deputado dinamarquês pelo partido Aliança Liberal (AL), Joachim B. Olsen, cujo diminutivo naquele país é Jokke, se promove às eleições legislativas, a 5 de junho, no site pornográfico Pornhub, num anúncio que passa no fim dos vídeos publicados.

O deputado defende que é preciso “chegar a todos" e espera que os eleitores considerem a abordagem "divertida”.

Metade da Internet é pornografia. Temos de estar onde estão os eleitores”, argumentou Joachim B. Olsen.

O deputado confirmou à televisão dinamarquesa DR que a iniciativa partiu dele mesmo, sem consultar o partido, numa tentativa de criar algo divertido, ressalvando que 95% da sua candidatura é séria.

Com 41 anos, Olsen foi um distinto atleta da Dinamarca, tendo conquistado uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, na prova de lançamento do peso.

É deputado desde 2011 e é uma das caras mais emblemáticas do partido AL, um dos dos três partidos que formam a coligação que sustenta o governo, liderado pelo primeiro-ministro Lars Rasmussen.

De ressalvar que a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a legalizar a posse e distribuição de pornografia, nos finais da década de 1960.