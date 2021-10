O diretor do jornal alemão Bild foi despedido esta segunda-feira do cargo depois de mau comportamento, anunciou a empresa Axel Springer SE, que detém aquele meio de comunicação.

A saída de Julian Reichelt tem "efeito imediato", segundo a empresa. O jornalista de 41 anos já tinha sido suspendido no início do ano por problemas na gestão do jornal, nomeadamente relacionados com casos de bullying e assédio.

A Axel Springer explica que recolheu novos dados sobre a atuação de Julian Reichelt na sequência de "notícias dos meios de comunicação". Acabou por investigar o caso, concluindo que o homem falhou "claramente na separação de assuntos pessoais e privados" no contexto de trabalho, mesmo depois de ter sido chamado à atenção.

Além disso, e ainda segundo a empresa, Julian Reichelt mentiu sobre estas situações quando confrotado pela Axel Springer.

Com a saída do diretor, chega agora Johannes Boie, de 37 anos, ao cargo.

O caso surgiu depois de ter sido conhecido que jornalistas de outros meios de comunicação foram impedidos de publicar investigações sobre a conduta de Julian Reichelt.

Numa carta enviada na sexta-feira, quatro jornalistas séniores do grupo Ippen acusaram a empresa e o seu editor, Dirk Ippen, de "quebra de confiança" após terem impedido a publicação da investigação, que estava marcada para domingo.

Segundo a Ippen, a intenção foi "evitar a impressão de que poderíamos querer prejudicar economicamente um concorrente", negando qualquer pressão por parte de funcionários da Axel Springer.

O jornal mais lido da Alemanha não detalha os factos específicos que são reprovados ao seu ex-responsável, uma figura controversa no mundo jornalístico alemão.

Foi um inquérito do The New York Times, divulgado no domingo, que parece ter precipitado a decisão do grupo Axel Springer.

Segundo a peça do jornal norte-americano, Julian Reichelt promoveu a um posto com responsabilidades uma jovem jornalista com quem tinha uma ligação.

Se descobrem que tenho uma ligação com uma estagiária, vou perder o meu emprego", disse-lhe Julian Reichelt, em novembro de 2016, segundo declarações da própria à comissão de inquérito interna, citadas pelo The New York Times.

Com uma tiragem de dois milhões de exemplares, o Bild, criado em 1952, apostou em faits divers, nas competições e nas celebridades para se tornar o primeiro diário alemão.