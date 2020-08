Dois homens encontraram duas pepitas de ouro avaliadas em quase 200 mil euros no estado de Victoria, sul da Austrália. A descoberta de Brent Shannon e Ethan West foi documentada esta quinta-feira no programa de televisão do Discovery Channel "Aussie Gold Hunters".

A descoberta das duas pepitas foi feito perto da cidade de Tarnagulla, com ambas as pedras a pesarem um total de 3,5 quilos.

A dupla utilizou materiais de escavação e detetores metais para procurar ouro na zona, acabando por fazer "uma das descobertas mais significantes", segundo Ethan West disse à CNN.

A ajudar a dupla estava o pai de Ethan West, numa descoberta que demorou algumas horas.

O programa "Aussie Gold Hunters" segue equipas de mineiros e caçadores de materiais preciosos em alguns dos locais mais remotos da Austrália,

Foi em terreno virgem, o que significa que o solo está intocado e que ainda não foi explorado", explicou Brent Shannon em declarações ao programa australiano Sunrise.

Segundo a reportagem do Discovery Channel, Brent Channon e Ethan West podem chegar a lucrar mais 30% do que o valor real das pepitas, em caso de algum colecionador querer as pedras.