Um homem de 47 anos foi preso na Disney World, na Florida, depois de se recusar a tirar a temperatura, de acordo com a imprensa norte-americana.

O incidente aconteceu no dia 13 de fevereiro. Kelly Sills, de 47 anos, residente no Louisiana, não passou pelo controle de segurança e foi a um restaurante do parque temático quando foi abordado por um segurança. Nessa altura, o homem começou aos gritos e recusou-se a sair do local.

Os seguranças do parque disseram-lhe que ele iria ser acusado de "invasão".

De acordo com o relatório da polícia, Kelly Sills respondeu: "Eu paguei 15 mil dólares (cerca de 12.800 euros) para estar aqui. Vocês não me podem acusar de invasão tendo eu pago este valor", disse o homem, já algemado.

Já depois de ter perdido a cabeça, e enquanto era escoltado pelos seguranças, o homem mudou de ideias e pediu que lhe medissem a temperatura.

Podem medir-me a temperatura antes de me expulsar, por favor?", pediu Sills, mas o segurança respondeu-lhe: "Agora vão fazer isso, mas é na prisão".

Veja o vídeo da detenção:

Sills disse ao Washington Post que na altura em que entrou no parque confundiu os acessos e acabou por entrar por um corredor de saída, sem se aperceber do engano.

Kelly Sills iria passar cinco dias na Florida com a família, mas foi preso na primeira noite.