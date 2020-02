Uma mulher vestida de Minnie agrediu uma segurança, tendo sido travada graças à intervenção de dois homens vestidos de Mickey e de Pateta.

As agressões tiveram lugar na Strip, uma secção de quase sete quilómetros da Las Vegas Boulevard, onde se localizam a maioria dos hotéis e casinos da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Perante este cenário, diversas pessoas começaram a filmar o momento, que envolvia personagens bem conhecidas da Disney, e os vídeos rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

O vídeo mostra a clássica personagem da Disney a puxar o cabelo à segurança, atirando-a para o chão e continuado a bater-lhe.

De acordo com o jornal americano The Daily News, as protagonistas deste episódio estariam a gritar uma com a outra antes da agressão, no entanto, não se sabe o motivo da discussão.