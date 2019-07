Duas pessoas morreram num tiroteio num supermercado do Walmart, em Memphis, no Mississippi, EUA, esta terça-feira de manhã. O homem que começou a disparar indiscriminadamente já foi detido pela polícia.

As duas vítimas mortais são dois empregados do Walmart, cujos corpos foram encontrados no parque de estacionamento e no interior da loja.

Quando as autoridades chegaram ao local, o suspeito do tiroteio ofereceu resistência à detenção e disparou contra os agentes. De acordo com a AP, um polícia chegou a ser baleado, mas a bala ficou alojada no colete que trazia vestido, pelo que foi hospitalizado apenas com ferimentos ligeiros.

A troca de disparos também chegou a ferir o suspeito.

O alerta foi dado por volta das 6:30 da manhã.

Carlos Odom, que estava no local no momento em que começaram os disparos, disse em entrevista à AP que foram ouvidos mais de uma dúzia de tiros.