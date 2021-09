O Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla original) emitiu esta quarta-feira uma recomendação da terceira dose da vacina contra a covid-19 para os doentes com sistemas imunitários frágeis, uma vez que estes utentes perdem a proteção contra o vírus de forma mais rápida.

Relativamente à população em geral, o ECDC afirma que não existem evidências que suportem a necessidade de uma terceira dose, pelo que descarta para já essa recomendação.

As provas disponíveis neste momento relativamente à eficácia da vacina no mundo real e à duração da proteção mostram que todas as vacinas autorizadas na UE/EEE [União Europeia e Espaço Económico Europeu] são atualmente altamente protetoras contra a hospitalização relacionada com a covid-19, doenças graves e morte, sugerindo que não há necessidade urgente de administrar doses de reforço de vacinas a indivíduos totalmente vacinados na população em geral”, indica o ECDC.