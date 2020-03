Uma mulher recebeu uma autêntica ovação depois de ter saído da unidade de cuidados intensivos do Hospital General de Castellón, este domingo. A doente é a primeira infetada com Covid-19 a deixar aquela unidade no hospital da cidade espanhola. A paciente tinha sido internada em estado grave, e o caso está a ser visto como um sinal de esperança.

O vídeo foi divulgado pelo Conselho de Saúde Pública da Generalitat Valenciana, que afirma que "gestos como este mantêm a esperança de que este vírus é parado se formos unidos". Com efeito, foi mesmo criada a hashtag #EsteVirusLoParamosUnidos.

As imagens dão conta da comoção de todos os profissionais de saúde presentes no local, que brindaram a mulher com uma verdadeira ovação.

Esta mensagem de esperança surge numa altura em que Espanha já o terceiro país com mais mortes devido ao novo coronavírus. As vítimas mortais já ultrapassam as duas mil, e o número de casos é superior a 30 mil.

A província de Castellón faz parte da Comunidade Valenciana, que contabiliza 94 mortos e 1.901 casos confirmados.