O filho de Donald Trump publicou uma montagem no Twitter que mostra o pai a atingir Joe Biden com bolas de golfe.

O vídeo foi criado após o presidente norte-americano Joe Biden ter tropeçado e caído antes de embarcar no Air Force One.

“Não foi o vento, amigos”, escreveu Donald Trump Jr, na descrição do vídeo.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

O chefe de estado, que tem 78 anos, tropeçou duas vezes antes de cair uma terceira vez na Andrews AFB, uma base militar da Força Aérea dos Estados Unidos.

Após levantar-se da queda, as imagens mostram Biden a tirar um momento para ajeitar as calças e o fato. Depois, saudou os militares presentes e embarcou no avião com direção ao estado da Georgia.

Mais tarde, a diretora de comunicações da Casa Branca disse entretanto que o presidente "está bem" e que não precisou de qualquer assistência. "Nada mais do que um percalço nas escadas", escreveu Kate Bedingfield no Twitter.