A Casa Branca terá tentado encobrir a conversa entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, segundo um documento divulgado esta quinta-feira. Os chefes de estado terão conversado sobre uma eventual investigação ucraniana a Hunter Biden, filho de Joe Biden, candidato democrata às eleições presidenciais de 2020.

O documento, que é agora público, refere que a chamada telefónica entre os presidentes não foi arquivada no sistema de usual. Ao invés, a conversa foi colocada num sistema separado, destinado a informação classificada.

Após a divulgação da conversa, a presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, decidiu avançar com um impeachment, processo de destituição do presidente norte-americano.

Nancy Pelosi acusou Donald Trump de procurar ajuda estrangeira, na esperança de difamar Joe Biden, um dos candidatos presidenciais do partido democrata às eleições de 2020.

Recorde-se que, poucos dias antes da conversa entre os presidentes norte-americano e ucraniano, Donald Trump bloqueou uma ajuda militar de 400 milhões de dólares (cerca de 364 milhões de euros) à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos já confirmou a informação, negando que tenha sido uma forma de pressionar Vladimir Zelensky a investigar Joe Biden.

Donald Trump já reagiu, afirmando que "os democratas estão a tentar destruir o partido republicano".

THE DEMOCRATS ARE TRYING TO DESTROY THE REPUBLICAN PARTY AND ALL THAT IT STANDS FOR. STICK TOGETHER, PLAY THEIR GAME, AND FIGHT HARD REPUBLICANS. OUR COUNTRY IS AT STAKE!