O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está envolto numa nova polémica depois de, no sábado, ter sido fotografado a jogar golfe no seu clube privado em Sterling, no estado da Virgínia.

Segundo a AP, Trump foi visto “a usar um polo branco e um boné da mesma cor antes de sair da Casa Branca para um local não revelado de imediato à imprensa”. O presidente foi acompanhado por agentes dos Serviços Secretos que, ao contrário de Trump, usaram máscaras de segurança.

A Casa Branca decidiu não prestar qualquer comentário em relação à atividade do presidente norte-americano no clube, no entanto, surgiu uma declaração a informar que, no mesmo dia, tinha discutido os efeitos da crise pandémica na economia global com o presidente turco Tayyip Erdogan.

Ao criticar Barack Obama durante a campanha eleitoral em 2016, Donald Trump celebremente disse: “Vou trabalhar para o povo americano. Não vou ter tempo para jogar golfe”.

Desde que assumiu a presidência do país, Trump já foi visto duzentas vezes a jogar golfe, sendo que a última vez ocorreu a oito de março na Flórida.

President @realDonaldTrump waved at my camera on Saturday while golfing at his Virginia club.

His first visit to one of his golf properties since March amid the coronavirus pandemic.

By CNN's count, this is his 265th visit to one of his golf clubs since becoming President. #cnn pic.twitter.com/NBHofTOAnt