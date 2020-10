A equipa médica que assiste o presidente norte-americano disse estar "cautelosamente otimista" após um dia em que Donald Trump não apresentou febre e não precisou de oxigénio suplementar, embora reconheça que "não está fora de perigo".

Na sexta-feira Donald Trump, de 74 anos, anunciou na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavirus e que iria ficar em quarentena.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!