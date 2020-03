Os Estados Unidos caminham, a passo largo, para se tornarem no próximo epicentro mundial da pandemia causada pelo novo coronavírus.

De acordo com dados disponibilizados pela CNN, registam-se, até agora, 53 204 casos confirmados de infeção por Covid-19, dos quais resultaram pelo menos 709 mortos.

O estado de Nova Iorque continua a ser aquele que gera mais preocupação, com 210 óbitos confirmados e mais de 25 mil testes positivos ao vírus. Na tarde desta quarta-feira, o governador do estado Andrew Cuomo vai fazer um novo balanço da situação, que se prevê ainda mais grave do que aquela que foi anunciada ontem, e que alerta para a falta de camas, em enfermarias e cuidados intensivos, de ventiladores e de profissionais de saúde.

Ainda assim, Donald Trump insiste que a normalidade tem de ser retomada "por volta da Páscoa", precisando, para isso, de aliviar as medidas de contenção contra a propagação do novo coronavírus, já nos próximos dias.

Eu dou duas semanas. Eu acho que segunda ou terça-feira, faz duas semanas. Vamos avaliar nessa altura e dar mais tempo, se precisarmos de um bocadinho mais de tempo. Temos de reabrir este país", disse o presidente numa declaração pública esta terça-feira.

Porém, aquilo que o republicano anuncia em público, parece não ser o que de facto pensa dentro da Casa Branca. Quem o garante é a 'CNN', que cita uma fonte próxima da equipa que trabalha com Trump, para avançar que, afinal, o presidente não está certo sobre reabrir a economia na Páscoa, ou aliviar as medidas de contenção já na próxima semana.

A mesma fonte relata ao canal norte-americano que Trump está a ouvir conselheiros que lhe vão pedindo que considere a Páscoa apenas como uma aspiração, e não como uma certeza. A fonte garante que, mesmo quando o presidente falou em encher as igrejas em breve, tratava-se mais de um desejo do que uma meta real: "É ele a ser ele mesmo".

A Casa Branca tem recebido vários pareceres de especialistas em saúde pública, que se têm mostrado alarmados pela eventual intenção do presidente em aliviar as medidas de afastamento social já na próxima segunda-feira.