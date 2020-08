A família da atriz Sharon Stone tem sido fortemente afetada pela covid-19. Depois de perder a avó e a madrinha, a norte-americana tem também a irmã e o cunhado infetados com o novo coronavírus.

Agora, e através de uma publicação feita este domingo a partir da sua conta de Instagram, a atriz culpa Donald Trump pelas mortes. Ainda que não refira diretamente o nome do presidente dos Estados Unidos, Sharon Stone pede aos seguidores: "Não votem num assassino". No fim do mesmo vídeo é feito um apelo ao voto em Joe Biden, candidato que vai disputar as presidenciais com Donald Trump a 3 de novembro.

Segundo a atriz, tanto a irmã como o cunhado estão internados, encontrando-se a lutar pela vida num hospital do estado do Montana.

Vocês, as pessoas no meio do nosso país, estão em grande perigo de morrer com covid-19", afirmou.

Sharon Stone lamentou a situação específica do Montana, onde entende haver uma fraca política de testagem. A artista afirmou também que as autoridades estão a mentir sobre os testes realizados, atacando as ações das entidades de saúde e do governador daquele estado, o democrata Steve Bullock, de quem se queixa de não receber respostas.

A atriz revela que a mãe, que está assintomática, não consegue realizar um teste de despistagem, mesmo depois de já ter tido dois ataques cardíacos e, como tal, ser uma doente de risco.

As pessoas estão a morrer e a lutar pelas suas vidas porque não há nada para além de mentiras", acrescentou.

Segundo as últimas atualizações, o estado do Montana já registou mais de 5.600 casos de infeção, dos quais 82 resultaram em vítimas mortais.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 5,5 milhões de casos registados e mais de 173 mil mortes confirmadas.