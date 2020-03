Donald Trump declarou o estado de emergência nacional nos Estados Unidos, libertando cerca de 50 mil milhões de euros de um fundo federal, para fazer face à pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Para libertar todo o poder dos recursos do governo federal, declaro oficialmente uma emergência nacional”, anunciou o presidente norte-americano, elogiando o esforço que está a ser feito pelo Departamento de Saúde norte-americano.

Trump tem sido acusado de ter inicialmente minimizado a gravidade da crise global de saúde, mas esta sexta-feira procurou dar um “sinal de determinação” no combate à propagação do novo coronavírus, com uma série de medidas de emergência.

O líder norte-americano disse que também dá às autoridades de emergência sob controlo do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, autorização para renunciar aos regulamentos e leis federais para dar aos médicos e hospitais flexibilidade no tratamento de doentes.